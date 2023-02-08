В Самаре более 20% сотрудников удерживают на работе с помощью повышения зарплаты

В областной столице жители рассказали, как их удерживают на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре исследователи провели опрос среди жителей. Как оказалось, многих удерживают на работе с помощью повышения зарплаты.

По информации сервиса Зарплата.ру, более 20% опрошенных остаются на работе из-за повышения заработной платы. 64% респондентов признались, что недовольны своим уровнем заработка, только 36% самарцы не жалуются на свой доход. Также 17% жителей отметили, что им периодически повышают оклад.

40% работников не просят повышения, потому что не видят в этом смысла. Стесняются или не умеют просить 12% респондентов. 14% опрошенных боятся агрессии со стороны начальства.

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