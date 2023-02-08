Ярмарка фермерской продукции «Свое родное» пройдет в Самаре 17 февраля 2023 года

Ярмарка состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес" / Фото: mybiz63.ru

В следующую пятницу, 17 февраля 2023 года, в Самаре состоится ярмарка фермерской продукции «Свое родное». Она пройдет с 13:00 до 16:00 в региональном центре «Мой бизнес» на улице Молодогвардейской, 211.

Свой товар на ярмарке смогут представить самозанятые производители сельскохозяйственной и натуральной продукции. Речь идет о тех, кто делает домашние сыры, творог, сливочное масло; колбасы; хлебобулочные и кондитерские изделия; мясные и рыбные полуфабрикаты и деликатесы; мед и сладости.

Фермеры, официально зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, могут подавать заявки до 13 февраля 2023 года. Все заявки пройдут предварительный отбор. Результаты станут известны 14 февраля.

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