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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:59

В Самаре мошенники оставили подростка без денег и щенка

Аферисты не продали ребенку собаку
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре несовершеннолетний местный житель лишился крупной суммы. Парень хотел купить щенка на одной из интернет-площадок.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 17-летний молодой человек нашел объявление о продаже щенков в социальных сетях. Он связался с продавцом и договорился о цене. Молодой человек перевел на счет злоумышленников 15 тысяч рулей. После оплаты мошенники перестали выходить на связь. Подросток не смогу получить собаку.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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