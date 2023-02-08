В Самаре мошенники оставили подростка без денег и щенка

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре несовершеннолетний местный житель лишился крупной суммы. Парень хотел купить щенка на одной из интернет-площадок.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 17-летний молодой человек нашел объявление о продаже щенков в социальных сетях. Он связался с продавцом и договорился о цене. Молодой человек перевел на счет злоумышленников 15 тысяч рулей. После оплаты мошенники перестали выходить на связь. Подросток не смогу получить собаку.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал