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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 7:35

В Самарской области злоумышленники украли из чужого дома бензиновый генератор и электроплиту

Преступники залезли в недостроенный дом
Алена ПРОВКИНА
Мужчины разбили окно. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчины разбили окно. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Тольятти местные жители решили залезть в чужой недостроенный дом. Они украли бензиновый генератор и электроплиту.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, преступники залезли в дом через разбитое окно. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. Причиненный ущерб женщина оценила в 78 тысяч рублей. Сотрудники полиции смогли задержать двух мужчин, признавшихся в совершении кражи. Они рассказали, что сдали технику в ломбард, а вырученные деньги потратили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых заключили под стражу. Второй – под домашнем арестом.

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