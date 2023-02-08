В Самаре пьяный водитель пытался «убежать» от штрафа

Нарушитель оплатил штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель нарушил правила дорожного движения. За пьяное вождение правоохранители оштрафовали мужчины.

По информации пресс-службы ГУФССП России по Самарской области, мужчина долгое время не выплачивал штраф и старался избегать уведомлений от правоохранителей. Во время очередного рейда судебные приставы застали должника дома и составили протокол в отношении нарушителя.

Мужчина понял всю серьезность своего положения и выплатил штраф, не желая вновь быть привлеченным к административной ответственности.

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