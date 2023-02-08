В Самарской области водитель пытался обогнать машину по встречке и попал в серьезную аварию

Пострадавшего доставили в медучреждение. Фото: ГУ МВД России по региону

В Нефтегорском районе Самарской области водитель легковушки попал в серьезную аварию. Он решил обогнать машину по встречной полосе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 43-летний водитель «ВАЗ 21102» ехал по автодороге «Подъезд к городу Оренбург». Мужчина решил обогнать автомобиль по встречной полосе и столкнулся с «УАЗ 390345». В результате столкновения, пострадал водитель «ВАЗ 211022».

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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