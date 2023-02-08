Геннадий Котельников прокомментировал интеграцию новых регионов в социальное пространство России

Меры соцподдержки, соответствующие российским стандартам, появятся в новых регионах с 1 марта 2023 года / Фото: Единая Россия

Новые регионы – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – интегрируют в социальное пространство России. Госдума приняла в первом чтении базовые законопроекты, регулирующие эту сферу.

Так, меры соцподдержки, соответствующие российским стандартам, появятся в новых регионах уже с 1 марта 2023 года. По законодательству РФ местным жителям пересчитают пенсии и ежемесячные выплаты, установят группы инвалидности. Также Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращения лекарств в новых субъектах страны. Запущен процесс интеграции в сфере образования. На ЛДНР, Херсон и Запорожье планируют распространить и положения народной программы «Единой России».

– Самарская область, как и другие регионы России, оказывала и будет оказывать необходимую помощь и поддержку новым регионам и их жителям. Мы убеждены, что сегодня надо поступать именно так, – считает председатель Самарской губернской думы, член президиума регионального политсовета партии Геннадий Котельников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.