В Самаре мужчина понесет уголовную ответственность за найденную банковскую карту

Мужчина оплатил чужой картой алкоголь и продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местная жительница забыла кошелек на лавочке. Мужчина, нашедший чужую карту, понесет уголовную ответственность.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась в полицию за помощью. Она рассказала, что села на лавку и забыла кошелек, в котором хранились банковские карты. Только утром женщина поняла, что оставила кошелек на улице. На телефон жительницы областной столице пришло сообщение о списании средств с карты. Правоохранители смогли задержать подозреваемого.

Злоумышленник признался, что кошелек нашел его друг и собирался вернуть владелице. Преступник обманул знакомого, сказав, что сам отдаст средства, но потратил деньги с чужой карты. Возбуждено уголовное дело.

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