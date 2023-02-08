Площадь земель увеличат. фото: предоставлено пресс-службой правительства Самарской области

В Самарской области планируют увеличить орошаемые площади земель. В регионе реализовывают национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, площадь земель увеличат на 2,4 тысяч гектаров. Мероприятия будут проводить на территориях Безенчукского, Нефтегорского и Большеглушицкого районов. Чтобы поддержать инвесторов и возместить половину затрат, предусмотрели 200 млн рублей из областного и федерального бюджета. Орошаемые земли смогут гарантировать урожайность и экономический эффект.

Министерство сельского хозяйства на данный момент направило дополнительную заявку на конкурс для финансирования еще трех гидромелиораций.

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