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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:41

Получить моментальные кредитные и дебетовые СберКарты теперь можно у выездных менеджеров

Раньше они были доступны только в офисах
Жанна ВАЛЮТИНА
Теперь карту привозят в любое удобное место. Фото: https://ru.freepik.com/author/katemangostar

Теперь карту привозят в любое удобное место. Фото: https://ru.freepik.com/author/katemangostar

Теперь выездной менеджер банка может не только оформить, но и выдать кредитные и дебетовые моментальные карты с бесплатным выпуском, изготовления которых ждать не нужно. Расплачиваться ими можно сразу после получения. Раньше оформить и получить моментальные карты можно было только в офисах банка.

Сегодня выездным обслуживанием занимаются более двух тысяч сотрудников Сбера как в крупных, так и в небольших городах. Это бесплатная услуга. Менеджер встретится с клиентом в любом удобном месте. Сотрудник банка также поможет подключить другие финансовые и нефинансовые продукты и услуги.

- Сервис выездных менеджеров появился в нашем банке во время пандемии, чтобы помочь нашим клиентам получать банковские услуги с минимальным количеством контактов. Когда коронавирус отступил, интерес к сервису сохранился. Мы постоянно работаем над ассортиментом услуг, которые предоставляют наши выездные сотрудники. Теперь клиенты могут не только оформить продукты банка, но и получить моментальную карту в удобном для себя месте и сразу начать ею пользоваться. И в 2023 году мы продолжим расширять доступность услуг нашего выездного сервиса, - сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.