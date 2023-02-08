ВТБ в Самарской области увеличил выдачи автокредитов на треть

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В первый месяц года банк в Самарской области провел в сегменте автокредитования более 110 сделок, что в 1,5 раза превышает итоги декабря 2022 года. Драйвером роста послужило возобновление льготной программы и ее расширение на новые категории заемщиков.

Тройку лидеров автомобильных марок в регионе традиционно возглавляет Lada – на нее пришлось 50% от всех выдач автокредитов в Самарской области в январе. Весомую долю в общих продажах набрали китайские бренды – Chery и Haval (10%). На третьем месте держится корейская KIA.

«В январе практически каждый второй кредит в Самарской области был оформлен нашим банком по госпрограмме льготного автокредитования. Этому способствовало ее продление и расширение на новую категорию заемщиков – военных и пенсионеров. Перезапуск госпрограммы оказал существенную поддержку отечественным автопроизводителям. В первый месяц года 80% всех продаж пришлось на новые автомобили. Мы рассчитываем, что в феврале рынок продолжит свою позитивную динамику как за счет доступных льготных условий, так и за счет появления на нем новых брендов», – прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

В целом по России финансовая организация в январе провела в сегменте автокредитования около 5,7 тысячи сделок - на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го.