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НовостиОбщество8 февраля 2023 11:13

Коронавирус выявили у 496 жителей Самарской области 8 февраля 2023 года

Общее число случаев заражения достигло почти 500 тысяч
Анастасия ФИЛАТОВА
В регионе продолжает постепенно расти заболеваемость COVID-19

В регионе продолжает постепенно расти заболеваемость COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние новости о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на среду, 8 февраля 2023 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 496 жителей региона, это немного больше, чем сутками ранее. Общее число случаев заражения достигло 499 955, сообщает оперштаб.

В больницы госпитализировали 51 пациента с КВИ. А вот еще 154 жителя региона уже закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить COVID-19 смогли 487 297 самарцев.

К сожалению, умер один ковид-больной. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 8 223 летальных случая.

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