Стало известно, кто возглавил Счетную палату Самарской области

Татьяна Яковлева является заместителем председателя палаты. Фото: sp.samregion.ru

Стало известно имя нового председателя Счетной палаты Самарской области. Исполнять обязанности руководителя будет Татьяна Яковлева. Об этом сообщили в контрольном органе, пишет «Коммерсантъ».

Татьяна Яковлева работает в должности заместителя председателя региональной Счетной палаты. Известно, что в 2001 году она получила образование в Самарском муниципальном университете Наяновой по специальности «Юриспруденция». С 2001 по 2020 годы работала в министерстве управления финансами Самарской области.

Напомним, 31 января 2023 года стало известно о задержании главы областной Счетной палаты Елены Дубровой. Чиновницу заподозрили в превышении должностных полномочий. Предполагается, что палата проводила в ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» проверку, в результате которой обнаружились нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы. Однако эти факты были скрыты.

А позднее появилась информация о том, что при обыске в доме у Дубровой были обнаружены боеприпасы. Параллельно делу о превышении полномочий было также возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

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