В Самарской области финансиста террористов отправили в колонию на 10 лет

Мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности Фото: УФСБ по Самарской области

Вступил в силу приговор по делу о склонении мигрантов к участию в террористической организации. Обвиняемым по нему проходил гражданин одной из Центрально-Азиатских республик. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным правоохранителей, иностранца задержали на территории региона в октябре 2021 года. Как выяснили силовики, он склонял мигрантов к выезду в Сирию, чтобы они вступали в ряды международной террористической организаций «Катиба Таухид Валь-Джихад», запрещенной на территории РФ. Кроме того, мужчина финансировал боевиков.

Центральный окружный военный суд признал иностранца виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» и назначил ему 10 лет колонии строгого режима. Также у него конфисковали имущество. Мужчина пытался оспорить решение в Апелляционном военном суде, однако тот оставил его без изменения. В январе 2023 года приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.