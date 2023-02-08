Полиция опровергла информацию о незаконной скотобойне в Тольятти

О сотнях шкур животных, найденных в районе улицы Индустриальной, ранее сообщали местные жители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности истории о «скотобойне», найденной в одном из районов Тольятти. Жуткая информация появилась в социальных сетях 6 февраля 2023 года. Местные жители сообщали, что в районе улицы Индустриальной были обнаружены шкуры животных.

– Сказать, что это меня ужаснуло – значит, не сказать ничего. Там сотни шкур животных, полная антисанитария, – отмечали жители Автограда.

Полиция провела проверку по факту опубликованной информации. Оказалось, что на участке расположена коммерческая организация, которая занимается обработкой и выделкой шкур домашних животных. Компания работает уже 10 лет, причем на вполне законных основаниях.

– Материал «шкуры домашних животных» закупается и поставляется из другого региона, а после обработки направляется на предприятие по пошиву меховых изделий. Арендаторы предоставили всю документацию, которая требуется для занятия данным видом коммерческой деятельности, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

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