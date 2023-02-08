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НовостиОбщество8 февраля 2023 12:03

В Самаре специалист рассказала пациентам с сахарным диабетом, как сохранить здоровье полости рта

Жителям рекомендуют чаще посещать стоматолога
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали, как избежать проблем в полости рта

Жителям рассказали, как избежать проблем в полости рта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре врач-эндокринолог рассказала, как пациентам с сахарным диабетом сохранить здоровье полости рта. У жителей часто развиваются воспалительные процессы, связанные с болезнью.

По информации министерства здравоохранения по региону, проблемы в полости рта также связаны с нарушением углеродного обмена, что приводит к образованию обильного зубного налета и появлению зубного камня. К характерным симптомам относят: воспаление тканей и высокую интенсивность кариеса.

Жителям рекомендуют проводить комплексный уход с применением зубной пасты и ополаскивателя. Также необходимо использовать противовоспалительные пасты и мягкие щетки.