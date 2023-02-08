Дмитрий Азаров подписал соглашение о взаимодействии Самарской области с Россотрудничеством

Дмитрий Азаров и Евгений Примаков обсудили обширную совместную работу / Фото: Андрей Савельев

В среду, 8 февраля 2023 года, губернатор Самарской области провел рабочую встречу с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Так, Самарская область участвует в программе «Новое поколение», которая включает в себя краткосрочные ознакомительные поездки в РФ молодых специалистов из иностранных государств. К примеру, в 2019 году регион посетили 32 человека из 14 стран.

В 2022 году губерния стала участником программы культурно-оздоровительных поездок для молодых соотечественников «Здравствуй, Россия!». Она рассчитана на старшеклассников и направлена на популяризацию многонациональной русской культуры.

- Мы готовы и дальше принимать делегации. Понимаем, что это важно и для страны в целом, наших соотечественников, которые живут за рубежом, и для региона. Это всегда дает определенный импульс и увеличивает внимание к региону, - отметил Дмитрий Азаров.

Чтобы укрепить сотрудничество между Самарской областью и федеральным агентством, было заключено новое соглашение. Стороны продолжат реализацию совместных проектов. Евгений Примаков пригласил вузы региона к участию в международном гуманитарном проекте «Миссия Добро». В рамках нее волонтеры ездят в другие страны и работают в местных учреждениях культуры, образования и т.д. Возможно, губерния поддержит проект уже в 2023 году. Дмитрий Азаров, в свою очередь, предложил главе Россотрудничества поучаствовать в реализации Международного антифашистского фестиваля. Он пройдет в Самаре в начале мая.

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