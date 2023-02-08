В Самаре трое мужчин отправятся в колонию за групповое избиение прохожего

Суд уже вынес обвиняемым приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор трем местным жителям. Мужчины оказались на скамье подсудимых из-за нападения на прохожего. Подробности сообщили в прокуратуре Куйбышевского района.

Эта история произошла в январе 2022 года. Пострадавший шел по своим делам, когда на него набросились неизвестные. Они били его по голове, а после украли сотовый телефон и кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила 4,5 тысяч рублей.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Отмечается, что двое из них признали свою вину. Третий так и не сознался в преступлении.

Осужденные, в зависимости от своей роли, отправятся в колонии общего и строгого режима на 1,6 и 4 года.

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