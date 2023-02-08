Автомобиль Mazda вспыхнул на ходу на Красноглинском шоссе в Самаре 8 февраля 2023 года

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в среду, 8 февраля 2023 года, на Красноглинском шоссе, 33 в Самаре произошло ЧП. Там во время движения загорелся автомобиль Mazda. Очевидцы выложили в соцсетях видео с места происшествия.

– Машину пытались потушить своими силами. Вроде получилось, но, только тронулись, и опять пошло. На обочине огнетушитель лежит, – поделились свидетели пожара.

Огнем была охвачена передняя часть машины – моторный отсек и половина салона. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 15:24. На место выезжали 10 человек и две спецмашины. Они оперативно потушили возгорание. Хозяин авто, к счастью, не пострадал.

По данным ГУ МВД по Самарской области, сейчас там работают сотрудники ГИБДД. Они обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники и безопасный – для остального транспорта.

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