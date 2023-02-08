Самарские школьники научатся рисовать «Смешариков» в 3D

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал «Смешарики» (ГК «Рики») запустили бесплатный онлайн-курс по цифровому искусству в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Онлайн-курс позволит самарским ребятам познакомиться с технологией NFT и сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате.

Онлайн-курс состоит из серии мастер-классов на сайте онлайн-проекта «Поколение М», разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. Эксперты в ИТ-сфере «МТС Диджитал» и креаторы «Смешариков» расскажут детям про взаимосвязь искусства и цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живет» на блокчейне.

В конце каждого видеоурока юных участников ждет домашнее задание. Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изобразить всемирно известные картины с помощью современных компьютерных программ или любым другим полюбившимся инструментом.

После завершения обучения самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе «Рисуй со Смешариками». Дети должны будут загрузить созданные на домашнем задании работы на сайт www.pokolenie.mts.ru до 31 мая 2023 года.

Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от сотовой компании и фирменные подарки от любимых героев.