Тольяттинским студентам рассказали о распространенных способах мошенничества

Правоохранители напомнили, что жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и молодые люди Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В одном из колледжей Тольятти состоялось профилактическое мероприятие с сотрудниками полиции. Правоохранители рассказали студентам о наиболее распространенных способах мошенничества, напомнив, что жертвами злоумышленников нередко становятся молодые люди. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Полицейские напомнили ребятам о схеме «Ваш родственник попал в ДТП», которая сегодня получила широкое распространение. Ее суть проста: злоумышленники звонят людям, представляются оперативниками и сообщают об аварии, в которую якобы попали близкие абонента. Отмечают, что решить проблему можно за определенную сумму. Нередко жители попадаются на удочку и отдают последние деньги.

– Разоблачить обман достаточно просто — первым делом нужно позвонить человеку, который якобы попал в беду, уточнить информацию, которую знаете только вы, и спросить у него, действительно ли он находится в такой ситуации, – пояснила оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска территориального ОВД Елена Карапетян.

Студентам посоветовали запомнить эти правила и сообщить их своим пожилым родственникам, а в случае общения с мошенниками немедленно обращаться в полицию.

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