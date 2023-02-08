В Самарской области юный вор вынес с телефонной станции аккумуляторы резервного питания

Из здания пропало 5 ИПБ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

18-летний житель поселка Петровский Большечерниговского района попал под уголовное дело из-за кражи. Парень вынес из телефонной станции источники бесперебойного питания и планировал их продать. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Эта история произошла в конце января 2023 года. В полицию обратился мастер по обслуживанию автоматической телефонной станции. Он рассказал, что пришел утром на работу и увидел странную картину: дверь была повреждена, и из помещения пропало пять ИБП.

Подозрения полицейских пали на юного жителя поселка Петровский. После задержания парень признался, что планировал продать аккумуляторы. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Отмечается, что ранее молодой человек не был судим. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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