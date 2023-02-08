В Самарской области ограничат движение транспорта по трассе М-5 «Урал» 9 февраля 2023 года

Ограничения будут краткосрочными и продлятся до 13.35. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 9 февраля 2023 года, в Самарской области ограничат движение транспорта по трассе М-5 «Урал». Ограничения будут действовать на 974 км трассы в Комсомольском районе Тольятти. Информацию сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

– Полное ограничение движения будет введено в связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ «Жигулевскоя ГЭС», – пояснили в учреждении.

Отмечается, что изменения будут краткосрочными. Они начнут действовать ближе к обеду. Так, проезд будет закрыт с 10.30 до 10.35, с 11.30 до 11.35, с 12.30 до 12.35, с 13.30 до 13.35.

Автомобилистам советуют планировать маршрут с учетом ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.