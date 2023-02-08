"Крылья Советов" прибыли в Турцию на заключительный зимний сбор 8 февраля 2023

На третьем сборе будет много тактических занятий. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Футболисты, тренеры и административный штаб самарских "Крыльев Советов" прибыли 8 февраля 2023 года в турецкий Белек. Здесь команда проведет заключительный тренировочный сбор перед возобновлением сезона.

Природная катастрофа в Турции не повлияла на график подготовки самарской команды.

- На сегодняшний день никаких изменений нет, все идет так, как было запланировано, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ПФК "Крылья Советов".

Ранее "КП-Самара" сообщала, как пережили землетрясение оставшиеся в Турции представители "Крыльев", а также тольяттинский "Акрон".

Список игроков "Крыльев Советов", отправившихся на третий сбор, а также расписание спаррингов в клубе обещают опубликовать в ближайшее время. Из Турции команда прибудет в Самару, где 23 февраля состоится матч Кубка России между "Крыльями Советов" и московским "Динамо".