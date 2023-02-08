В "Крыльях Советов" огласили список прилетевших в Турцию игроков

Игорь Осинькин огласил весь список вызванных на третий сбор. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Футбольный клуб "Крылья Советов" огласил список игроков, прилетевших на третий тренировочный сбор в Турцию. По сравнению с предыдущим сбором появились две новые фамилии.

Речь об игроках молодежного состава - защитнике Артуре Загородникове и полузащитнике Расиле Асайдулине. Находившийся ранее на просмотре Даниил Григорьев из "Алании" на третий сбор не приглашен, как и игрок самарской молодежки Владислав Тепляков.

В остальном состав остается прежним, включая подписанных на днях Николая Рассказова и Бенхамина Гарре и за вычетом ушедших в аренду Матео Барача и Данила Липового.

- Третий сбор «Крыльев» продлится до 19 февраля включительно. На этом этапе подготовки к возобновлению сезона сыграем 4 матча. Расписание игр опубликуем позднее, - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".