Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 4:36

Больше трети самарцев хотят дарить букеты мужчинам

Многие представители сильного пола протестуют
Алена ПРОВКИНА
Жители считают нормальным дарить мужчинам цветы

Жители считают нормальным дарить мужчинам цветы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре больше трети местных жителей считают, что дарить мужчина букеты – это нормально. Чаще всего о такой возможности говорят женщины.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, многие представительницы прекрасного пола уверены в том, что мужчинам можно и нужно дарить цветы на юбилей, при получении награды или победы в соревнования. Большинство мужчин считают, что в цветах нет необходимости. 26% респондентов считают, что такие подарки не подходят мужчинам.

Также опрошенные отметили, что самые «мужские цветы» - это розы и гвоздики. Каждый девятый самарец дарил был каллы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.