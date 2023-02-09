Больше трети самарцев хотят дарить букеты мужчинам

Жители считают нормальным дарить мужчинам цветы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре больше трети местных жителей считают, что дарить мужчина букеты – это нормально. Чаще всего о такой возможности говорят женщины.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, многие представительницы прекрасного пола уверены в том, что мужчинам можно и нужно дарить цветы на юбилей, при получении награды или победы в соревнования. Большинство мужчин считают, что в цветах нет необходимости. 26% респондентов считают, что такие подарки не подходят мужчинам.

Также опрошенные отметили, что самые «мужские цветы» - это розы и гвоздики. Каждый девятый самарец дарил был каллы.

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