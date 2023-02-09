В Самарской области злоумышленник напал на мужчину возле финансовой организации

Всех, кто имеет информацию о подозреваемом, просят обратиться в полицию. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области правоохранители разыскивают мужчину, избившего местного жителя. Подозреваемый скрылся с места преступления.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в отделение полиции обратился пострадавший с травмой челюсти. Он рассказал, что мужчина напал на него возле одной из финансовых организаций. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: 35-40 лет, среднее телосложение, рост от 170 до 175 сантиметров, белая шапка, темная куртка, темные брюки и коричневые ботинки. Также с подозреваемым была женщина – 35 лет, рост 165-170 сантиметров, в бирюзовой шапке, темно-зеленой куртке и синих джинсах .

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