Инспекторы Самарской области на дали замерзнуть семье на обочине

Инспекторы помогли доставить жителей до ближайшей гостиницы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области сотрудники дорожной полиции помогли замерзающим жителям. На автодороге у граждан сломался автомобиль.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дежурный сообщил экипажу инспекторов о вызове с просьбой оказать помощь. Сотрудники полиции прибыли на место. Оказалось, семья ехала из Челябинска в Крым. Водитель решил остановиться на обочине и неожиданно заглох. Температура на улице была ниже 36 градусов, в машине находились дети.

Полицейские пересадили жителей в патрульную машину и доставили в ближайшую гостиницу. С помощью эвакуатора поломанную легковушку привезли в сервис.

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