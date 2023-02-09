В Самарской области водителя оштрафовали на 245 тысяч рублей

Инспекторы задержали должника
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Чапаевск Самарской области сотрудники дорожной полиции оштрафовали водителя на крупную сумму. Мужчина задолжал выплаты.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, зафиксировать маршрут нарушителя удалось с помощью автоматизированных комплексов фото фиксации. Водитель отечественной легковушки задолжал 245 тысяч рублей по административным штрафам в области дорожного движения. Должника удалось задержать.
На место также прибыли судебные приставы. Мужчине предложили оплатить штраф. Горожанин выплатил задолженность в полном объеме.
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