В Самарской области водителя оштрафовали на 245 тысяч рублей

Инспекторы задержали должника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области сотрудники дорожной полиции оштрафовали водителя на крупную сумму. Мужчина задолжал выплаты.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, зафиксировать маршрут нарушителя удалось с помощью автоматизированных комплексов фото фиксации. Водитель отечественной легковушки задолжал 245 тысяч рублей по административным штрафам в области дорожного движения. Должника удалось задержать.

На место также прибыли судебные приставы. Мужчине предложили оплатить штраф. Горожанин выплатил задолженность в полном объеме.

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