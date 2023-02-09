В Самаре археологи нашли фрагменты керамики, стеклянные изделия и бытовые предметы XIX века

Часть вещей относят к находкам XIX века. Фото: УГООКН

В Самаре археологи обследовали земельный участок в границах улиц Молодогвардейской, Пионерской, Галактионовской и Венцека. На территории нашли вещи и фрагменты XIX века.

По информации УГООКН по Самарской области, еще в августе прошлого года археологи начали проводить раскопки в 27 квартале исторической части города. В процессе обследования специалисты нашли 808 единиц предметов, относящихся к XIX – XX вв. Среди них фрагменты керамики, обожженные в горне, стеклянные изделия, фаянс, фарфор, фрагменты кирпичей с клеймом производителя, бытовые предметы из глины, осколки ванн и раковин, а также остатки изделий из кожи – многослойные подошвы обуви.

Часть материала относят к строительному мусору. Также находки советского времени выполнены из материалов и технологий, соответствующим ГОСТам. После реализации всех мероприятий, будет возможно освоение земельного участка.

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