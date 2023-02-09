Жесткое ДТП с Hyundai и «Вестой» произошло на трассе у Курумоча 9 февраля 2023 года

Иномарка получила сильный удар в бок Фото: Анастасия РЕШ

Утром в четверг, 9 февраля 2023 года, на 16 км трассы Самара – Курумоч – «Урал» произошло серьезное ДТП. Там примерно в 7:30 столкнулись два легковых авто: Hyundai Solaris и «Лада Веста». Сильнее всего пострадала иномарка – ее согнуло почти пополам.

– По предварительным данным, 23-летний водитель Hyundai, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Самары, выехал на встречную полосу (в месте, где это разрешено) и столкнулся с «Вестой» под управлением 54-летнего мужчины, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате происшествия пострадали три человека: водитель и пассажир отечественной легковушки, а также водитель иномарки. Их доставили в ближайшую больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Обе машины получили серьезные повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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