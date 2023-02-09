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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 6:57

В Самарской области мошенники придумали новую схему и украли у женщины почти 1 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина перевела деньги мошенникам

Женщина перевела деньги мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области женщина потеряла почти 1 миллион рублей. Мошенники придумали новую схему обмана.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина, работающая маляром в одной из компаний города, взяла трубку с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что личный кабинет жительницы Автограда взломали, мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Потерпевшей порекомендовали перевести деньги на безопасный счет.

Женщина доверилась «сотрудникам банка» и перевела 990 тысяч рублей на указанный счет. После этого аферисты перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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