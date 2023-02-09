В Самарской области мошенники придумали новую схему и украли у женщины почти 1 миллион рублей

Женщина перевела деньги мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области женщина потеряла почти 1 миллион рублей. Мошенники придумали новую схему обмана.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина, работающая маляром в одной из компаний города, взяла трубку с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что личный кабинет жительницы Автограда взломали, мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Потерпевшей порекомендовали перевести деньги на безопасный счет.

Женщина доверилась «сотрудникам банка» и перевела 990 тысяч рублей на указанный счет. После этого аферисты перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.,