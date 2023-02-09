Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 7:13

Трассу Самара – Оренбург отремонтируют за 475 млн рублей в 2023 году

Подрядчик обновит дорогу за четыре месяца
Анастасия ФИЛАТОВА
Приведут в порядок участок, который находится на территории Самары и Волжского района

Приведут в порядок участок, который находится на территории Самары и Волжского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отремонтируют трассу Самара – Оренбург. Обновление ждет участок с 10+915 км до 29+115 км, расположенный на территории Самары и Волжского района. Заказчиком выступает региональное министерство транспорта и автодорог. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо привести в порядок дорожное полотно, восстановить кромки проезжей части, укрепить обочины. Также в плане работ: установка сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной и поперечной разметки, монтаж барьерного ограждения, а также установка дорожных знаков. Срок выполнения: с 1 мая по 1 сентября 2023 года.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 2 марта 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 475,3 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.