Трассу Самара – Оренбург отремонтируют за 475 млн рублей в 2023 году

Приведут в порядок участок, который находится на территории Самары и Волжского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отремонтируют трассу Самара – Оренбург. Обновление ждет участок с 10+915 км до 29+115 км, расположенный на территории Самары и Волжского района. Заказчиком выступает региональное министерство транспорта и автодорог. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо привести в порядок дорожное полотно, восстановить кромки проезжей части, укрепить обочины. Также в плане работ: установка сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной и поперечной разметки, монтаж барьерного ограждения, а также установка дорожных знаков. Срок выполнения: с 1 мая по 1 сентября 2023 года.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 2 марта 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 475,3 млн рублей.

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