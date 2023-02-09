Сбер выдал 2 млн детских СберКарт

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Картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах, причем родители будут видеть их расходы.

Следить за балансом своей карты ребенок может в специальном приложении СберKids, а родители в своем «взрослом» приложении СберБанк Онлайн могут установить и менять дневные или месячные лимиты на траты с карты ребенка, запретить снимать наличные или покупать в интернете.

Кирилл Царев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Детская СберКарта — это первая личная банковская карта ребенка. И популярный продукт у наших клиентов и их детей. Детям не нужно ждать, когда родители придут с работы и дадут привычные прежде наличные карманные деньги на покупку. Теперь родители могут пополнить счет ребенка моментально. Причем ребенок даже может "заработать" эти деньги, отправив родителям через СберKids предложение выполнить небольшую работу за небольшое вознаграждение — например, убрать комнату или выучить 10 иностранных слов. Также в детском приложении СберKids размещены интересные видео и тесты о финансах и кибербезопасности, обучающие детей основам финграмотности. То есть для ребенка такая карта — это способ в полуигровой форме научиться самостоятельно распоряжаться деньгами, а для родителей — возможность видеть в своем приложении СберБанк Онлайн операции ребенка, настраивать ему лимиты, быстро пополнять счет и помогать учиться управлять своими средствами, а такой навык необходим для последующей взрослой жизни».