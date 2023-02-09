В Самаре проведут мероприятия, посвященное памяти сотрудникам полиции, погибших при исполнении

В областной столице почтят память погибших. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре проведут траурное мероприятие, посвященное сотрудникам полиции, погибшим при исполнении обязанностей в 1999 году. В областной столице 24 года назад произошел страшный.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, трагичное событие унесло жизни 57 сотрудников и работников органов внутренних дел. В областной столице ежегодно проводят траурное мероприятие 10 февраля. В 10:00 у Вечного огня на Мемориальном комплексе по улице Куйбышева, 42 возложат цветы и почтут память погибших.

Напомним, в пятницу, 10 февраля 2023 года ограничат движение по улице Пионерской с 08:00 до 12:00. Помимо этого, на участке запретят остановку и стоянку транспорта.

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