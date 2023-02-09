Самарцев пригласили принять участие в благотворительный акции «Подарок солдату»

Жители смогут поучаствовать в благотворительной акции. Фото: "Звезда и Лира"

В Самаре и области жителей пригласили поучаствовать в акции «Подарок солдату». В регионе объявили благотворительный сбор для защитников Родины.

Общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира» объявил благотворительную акции. Все подарки доставят к празднику в госпитали Белгородской области, где военнослужащие находятся на лечении и восстановлении. Самарцы могут купить подарки и принести их по адресу: улица Шостаковича, 7. Также жителям предоставили сайт, чтобы сразу заказать подарочную корзину со всем необходимым.

Волонтеры фонда сами заберут и упакуют заказ. Основной акцент предлагают сделать на самарской продукции. По словам солдат, продукция напоминает им о доме и поддерживает боевой дух.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.