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НовостиОбщество9 февраля 2023 9:24

Пост начальника управления миграции в полиции Самарской области занял Денис Сафаров

Полковник назначен на новую должность с 7 февраля 2023 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Денис Сафаров работает в органах внутренних дел около 20 лет

Денис Сафаров работает в органах внутренних дел около 20 лет

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Назначен новый начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Самарской области. Со вторника, 7 февраля 2023 года, пост занял полковник полиции Денис Сафаров. Соответствующий приказ подписал начальник облглавка Игорь Иванов.

В этом году Денису Сафарову исполнится 41 год. Он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «юриспруденция». В органах внутренних дел служит с 2003 года. Начинал с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Самаре. В дальнейшем Денис Сафаров проходил службу на различных должностях в УМВД по Самаре и в ГУ МВД по региону. Известно, что он женат, воспитывает двух сыновей.

Напомним, ранее пост начальника управления по вопросам миграции занимал полковник полиции Денис Акимов. Он умер в сентябре 2022 года после продолжительной болезни. Ему было всего 39 лет.

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