В Самаре сотрудники полиции выявили 17 нарушений миграционного законодательства

В областной столице провели рейды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции провели направленные рейды на территориях овощной базы и вещевого рынка. Правоохранители выявили 17 нарушений миграционного законодательства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полицейские провели профилактические мероприятия на улице Дальневосточной и проспекте Кирова. В отношении 13 граждан соседних республик составили протоколы. В начале февраля решался вопрос об административном выдворении нарушителей.

Полицейские отмечают, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Обо всех фактах нарушения закона можно обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.

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