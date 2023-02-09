Жителей Тольятти взволновала информация о ЧП в школе № 90 днем 9 февраля 2023 года

В администрации школы и в полиции опровергли информацию о происшествии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 9 февраля 2023 года, в соцсетях появилась информация о ЧП в школе № 90 в Тольятти. Неизвестный сообщил о вооруженном нападении на одного из учителей. Якобы кто-то принес в образовательное заведение нож. Новости об этом быстро разлетелись по всем местным пабликам, взволновав жителей. Однако, к счастью, это был фейк.

- Информация не соответствует действительности. Просим сохранять спокойствие. Никаких подобных ЧП в школе № 90 не произошло. Она работает в штатном режиме. Это подтверждает директор учебного заведения Виталий Подоляко, - сообщили в ЦУР Тольятти.

В группе школы в соцсети также появилось видео с комментарием директора по данной ситуации. Виталий Подоляко заверил родителей учеников, что ничего страшного в школе не произошло. Учебное заведение продолжает свою работу, занятия идут в прежнем режиме.

В ГУ МВД по Самарской области тоже назвали фейком ЧП в школе: «Для проверки данных на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При опросе администрации, учителей и учеников школы информация не подтвердилась». Сейчас полицейские устанавливают мужчину, который сообщил недостоверные сведения.

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