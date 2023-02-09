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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:06

В Самаре жителям расскажут, что делать, если «выгоняют» из аварийного дома

Мероприятие состоится 16 февраля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут пообщаться с экспертами в музее

Жители смогут пообщаться с экспертами в музее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре гостей и жителей областной столицы пригласили на встречу с экспертами. Специалисты расскажут, как сохранить историческую архитектуру города.

По информации представителей музея, встреча состоится в 19:00, 16 февраля 2023 года в областном музее имени Петра Алабина. На мероприятие приглашают всех, кто интересуется сохранением исторической архитектуры и потенциальных жильцов исторических зданий. Темой первой встречи станет: «Что делать, если тебя «выгоняют» из любимого дома под предлогом аварийности?».

В ходе мероприятия также можно будет узнать общую информацию о ситуациях с признанием домов аварийными, а также разобрать частые проблемы с экспертами в этой области. В рамках проектах «Сохранить как…» подобные встречу станут регулярными.

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