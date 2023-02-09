В Самаре стартует строительство нового крупного микрорайона за ТЦ Metro

Новые многоквартирные дома появятся на территории площадью почти в 10 гектаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартует реализация проекта по строительству крупного жилого микрорайона. Он разместится за ТЦ Metro, на территории бывшей военной части №94. Об этом стало известно на совещании, которое провел председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Застройкой участка займется СОФЖИ. Новые дома появятся на участке площадью около 10 Га. Реализация проекта займет четыре этапа. В рамках первого будет построено 23,7 тысяч «квадратов» жилья для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, и 2100 «квадратов» – для детей-сирот. На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию 21 тысячу квадратных метров жилья под реализацию государственных программ. Все квартиры будут сданы в чистовой отделке.

Еще 50 «квадратов» жилья будет построено в рамках третьей и четвертой очереди. Его выставят на продажу. Отмечается, что эти квартиры будут продаваться в черновой отделке.

Помимо домов, в новом микрорайоне появятся школы и поликлиники. А транспортную доступность обеспечат выезды на Московское и Ракитовское шоссе.

Завершить реализацию проекта планируется в 2031 году. Во время совещания Виктор Кудряшов поручил разработать план-график строительства и реализовать проект в сжатые сроки. Качество при этом пострадать не должно.

– Здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть удобное и качественное жилье, а сам комплекс – максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов, – подчеркнул Виктор Кудряшов.

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