В Самаре водитель иномарки сбил 17-летнего подростка

Водитель наехал на пешехода. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Советском районе Самары водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего подростка. Парня госпитализировали в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель автомобиля «Hyundai» ехал по улице Ивана Булкина в сторону улицы Антонова-Овсеенко в среду, 8 февраля 2023 года. При повороте налево на регулируемом перекрестке автолюбитель сбил 17-летнего парня. Пострадавшего госпитализировали с места происшествия.

Парень находится в медицинском учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливаться все обстоятельства происшествия.

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