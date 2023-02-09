В Самаре у наркоторговца изъяли 1,2 кг незаконных веществ

Злоумышленника приговорили к колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков. В квартире злоумышленника обнаружили незаконные вещества.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на улице Жалнина в Красноглинском районе правоохранители задержали наркоторговца. В квартире злоумышленника нашли наркотики, общая масса которых более 1200 грамм. Подозреваемый признался в содеянном. Пока мужчину заключили под стражу.

Задержанный рассказал, что аноним предложил ему работу – забирать вещества из тайников и развозить «закладки» по городу. Обвиняемого признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

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