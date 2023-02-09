Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 10:58

В Самаре у наркоторговца изъяли 1,2 кг незаконных веществ

Полицейские задержали злоумышленника
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника приговорили к колонии

Злоумышленника приговорили к колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков. В квартире злоумышленника обнаружили незаконные вещества.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на улице Жалнина в Красноглинском районе правоохранители задержали наркоторговца. В квартире злоумышленника нашли наркотики, общая масса которых более 1200 грамм. Подозреваемый признался в содеянном. Пока мужчину заключили под стражу.

Задержанный рассказал, что аноним предложил ему работу – забирать вещества из тайников и развозить «закладки» по городу. Обвиняемого признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.