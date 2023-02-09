В Самаре 15 участников ОПГ получили сроки за обналичивание денег и вывод капитала за рубеж

Приговор был вынесен в Октябрьском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд вынес приговор участникам ОПГ, которая занималась обналичиванием и транзитом денег, а также незаконным выводом капитала за границу. Информацию сообщили в УФСБ по Самарской области.

Выяснилось, что лидерами группы выступали двое мужчин 53 и 35 лет. Возраст остальных участников - от 27 до 33 лет. Один из них, 34-летний житель Самары, при помощи «фирм-однодневок» открывал в кредитных организациях паспорта сделок. Для этого он использовал фальшивые документы. В рамках паспортов самарец незаконно перечислил на счета иностранных компаний свыше 110 млн. рублей.

– В период с 2015 года по 2017 год из под финансового контроля государства было выведено более 1 млрд. рублей, получен незаконный доход суммой не менее 15 млн. рублей, что составляет особо крупный размер, – рассказали в УФСБ по Самарской области.

В отношении участников ОПГ возбудили уголовные дела по статьям УК РФ: 172 «Незаконная банковская деятельность», 173 «Незаконное создание юридического лица», 187 «Неправомерный оборот средств платежей», 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ», 210 «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Все они были признаны виновными. Лидеры группы получили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Остальные – от 1 года и 6 месяцев до 3 лет лишения свободы условно.

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