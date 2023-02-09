Глава СК РФ поручил провести проверку по факту смерти ребенка в областной больнице в Самаре

В ситуации уже разбираются сотрудники регионального СУ СК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль трагедию, которая произошла в одной из самарских больниц. Там умерла маленькая девочка. Об этом сообщила родственница умершего ребенка.

– В социальных сетях опубликовано обращение жительницы Самарской области, которая просит разобраться в смерти ее внучки, находившейся на лечении в областной больнице, – сообщили в СК России.

В СУ СК по Самарской области уже началась доследственная проверка. Ее результат находится на контроле Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю регионального СУ СК России Марату Галиханову представить доклад по доводам, изложенным в обращении, а также о ходе процессуальной проверки.

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