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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:33

Жителям Самары рассказали, как праздники в феврале отразятся на зарплате

Эксперт поделился данными
Алена ПРОВКИНА
Жителям не рекомендуют брать отгул

Жителям не рекомендуют брать отгул

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как выходные и праздники в феврале отразятся на заработной плате. Пропускать работу невыгодно.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в феврале сотрудникам, работающим по пятидневной системе, предстоит отдохнуть еще четыре дня: 23, 24, 25 и 26 февраля. Помимо этого, сам по себе февраль короткий месяц – всего 18 рабочих дней. Зарплата у работников, получающих оклад, не уменьшиться. Стоимость одного рабочего дня будет выше, в сравнении с остальными месяцами. Эксперт также отметил, что уходить в отпуск в феврале будет невыгодно.

У сотрудников, работающих по сдельной системе оплаты труда, ситуация другая. Их зарплата будет зависеть от времени выполнения работы или результата. Зарплата из-за малого количества дней будет меньше.

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