В Самарской области разбойник в маске и с пистолетом обчистил салон сотовой связи

Часть похищенных гаджетов преступник раздал знакомым Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области задержали разбойника, который в конце января 2023 года обчистил салон сотовой связи. Преступник похитил с витрины 22 телефона на общую сумму более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все произошло в один из январских вечеров на улице Миронова в Новокуйбышевске. В магазин зашел мужчина в темной одежде и с черной маской на лице. Он попросил женщину-продавца показать ему сотовый телефон. Когда та открыла дверцу витрины, посетитель наставил на нее пистолет. После этого он начал собирать с полки гаджеты и складывать их в сумку. Момент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Правоохранители возбудили по факту случившегося уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Спустя неделю сотрудники ППС остановили на улице мужчин, которые ведут асоциальный образ жизни. У одного из них был телефон, похожий на похищенный. Как выяснилось, гаджет ему за бесценок продал малознакомый мужчина.

Через некоторое время полицейским удалось установить личность предполагаемого разбойника. Им оказался 31-летний работник одного из предприятий Новокуйбышевска. Ранее он судим не был. В квартире мужчины нашли пневматический пистолет и четыре похищенных телефона. Он рассказал, что часть гаджетов подарил знакомым, другие продал неизвестным за 20 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на себя.

В настоящее время житель Новокуйбышевска находится под стражей. Расследование продолжается.

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