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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:54

Самарцы пожаловались на «новогоднюю» свалку на пересечении улиц Калинина и Физкультурной

Горожане опубликовали кадры
Алена ПРОВКИНА
Свалка растет с новогодних праздников. Фото: "Честная Самара"

Свалка растет с новогодних праздников. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители рассказали о «новогодней» свалке. Она расположилась на пересечении улиц Калинина и Физкультурной.

- Почти как в Нью-Йорке, - отмечают пользователи в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, некоторые горожане не смогли найти в себе силы, чтобы донести мусор до специализированных контейнеров. Самарцы сообщают, что свалка продолжает расти с новогодних праздников. В кучу уже принесли несколько елей, коробки, и остатки продуктов. Все это складируют у остановки общественного транспорта.

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