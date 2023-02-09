Микроавтобус выехал на «встречку» и столкнулся с тремя авто под Сызранью 9 февраля 2023

Авария произошло на трасе М-5 в Сызранском районе / Фото: vk.com/gibddsyzran

Утром в четверг, 9 февраля 2023 года, на 916 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. В 8:15 там столкнулись четыре автомобиля. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ОГИБДД «Сызранское».

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 42-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато». Он, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. В результате автомобилист врезался в «Ладу Гранту», «Мерседес Бенц» и «Газель».

В ДТП пострадал 33-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц». Его с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

После столкновения автомобили разметало по дороге / Фото: vk.com/gibddsyzran

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