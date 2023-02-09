Венесуэлец Понсе забил первый гол в составе тольяттинского «Акрона» 9 февраля 2023

Новичок Суперлиги Узбекистана оказался сильнее "Акрона". Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» 9 февраля 2023 года провел в Турции контрольный матч с узбекской «Бухарой». В этой встрече первый гол забил венесуэльский новичок «Акрона» Андрес Понсе.

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу «Бухары». Понсе вышел на замену после перерыва и уже через 7 минут реализовал пенальти. Больше голов в этой встрече забито не было. Со счетом 2:1 победила команда из Узбекистана, в 2022 году добившаяся права выступать в национальной Суперлиге.

Это первый из двух матчей «Акрона» 9 февраля. В 18.30 самарского времени команда из Тольятти сразится с сербским «Железничаром». Трансляция игры будет вестись на ютуб-канале «Акрона».

Этот игровой день завершает программу второго турецкого сбора «Акрона». На третьем сборе команда проведет еще четыре контрольных матча.